Леонид Федун опроверг слухи о попытке купить «Вулверхэмптон» за € 469 млн

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не собирался приобретать «Вулверхэмптон», выступающий в английской Премьер-лиге.



«Это всё сказки», — цитирует Федуна «РБК».



Ранее в популярном твиттер-аккаунте болельщиков «Вулверхэмптона» появилась информация, что Леонид Федун в июле 2021 года попытался приобрести клуб за € 469 млн. В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место.



Леонид Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. В сезоне-2016/2017 московский клуб стал чемпионом России.



Напомним, «Спартак» в матче 1-го тура нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Илья Самошников.

Новость по теме Леонид Федун рассказал о причине, которая тормозит развитие российского футбола