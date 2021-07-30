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Леонид Федун опроверг слухи о попытке купить «Вулверхэмптон» за € 469 млн

Леонид Федун опроверг слухи о попытке купить «Вулверхэмптон» за € 469 млн
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не собирался приобретать «Вулверхэмптон», выступающий в английской Премьер-лиге.

«Это всё сказки», — цитирует Федуна «РБК».

Ранее в популярном твиттер-аккаунте болельщиков «Вулверхэмптона» появилась информация, что Леонид Федун в июле 2021 года попытался приобрести клуб за € 469 млн. В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место.

Леонид Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. В сезоне-2016/2017 московский клуб стал чемпионом России.

Напомним, «Спартак» в матче 1-го тура нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Илья Самошников.

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