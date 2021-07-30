«Локомотив» вырвал победу у тульского «Арсенала» в матче молодёжек
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В 3-м туре молодёжного первенства России «Арсенал» принимал «Локомотив». Матч прошёл на поле академии хозяев в Туле и завершился со счётом 1:2.
«Оружейники» вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару нападающего Егора Тузикова. На 67-й минуте железнодорожники восстановили равновесие благодаря автоголу защитника Фёдора Дюдюкина. Спустя девять минут хозяева остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил форвард Ильяс Майсиев. Гости воспользовались численным преимуществом и дожали соперника — на 3-й компенсированной к основному времени матча минуте забил полузащитник Дмитрий Заволокин.
Россия - М-лига. 3-й тур
30 июля 2021, пятница. 13:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Тузиков – 21' 1:1 Дюдюкин – 67' (автогол) 1:2 Заволокин – 90+3'
Удаления: Майсиев – 76' / нет
Результаты параллельных матчей:
«Строгино» — Академия футбола им. Ю. Коноплёва — 1:2
«Нижний Новгород» — «Урал» — 0:1
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