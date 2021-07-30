«Локомотив» вырвал победу у тульского «Арсенала» в матче молодёжек

В 3-м туре молодёжного первенства России «Арсенал» принимал «Локомотив». Матч прошёл на поле академии хозяев в Туле и завершился со счётом 1:2.



«Оружейники» вышли вперёд на 21-й минуте благодаря точному удару нападающего Егора Тузикова. На 67-й минуте железнодорожники восстановили равновесие благодаря автоголу защитника Фёдора Дюдюкина. Спустя девять минут хозяева остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил форвард Ильяс Майсиев. Гости воспользовались численным преимуществом и дожали соперника — на 3-й компенсированной к основному времени матча минуте забил полузащитник Дмитрий Заволокин.

Результаты параллельных матчей:



«Строгино» — Академия футбола им. Ю. Коноплёва — 1:2

«Нижний Новгород» — «Урал» — 0:1