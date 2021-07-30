«Манчестер Сити» предложил € 117 млн за Джека Грилиша

«Манчестер Сити» может в скором времени приобрести полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Джека Грилиша.



Как сообщает The Telegraph, «горожане» сделали бирмингемскому клубу предложение по игроку в размере £ 100 млн (€ 117 млн). Действующие чемпионы Англии рассчитывают, что «Астон Вилла» согласится на такие условия.



Если сделка состоится, это будет рекордная сумма трансфера для Премьер-лиги. Предыдущим рекордсменом был хавбек Поль Погба, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил £ 89 млн (более € 100 млн) в 2016 году.



Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

Видео гола Грилиша в ворота «Бёрнли»: