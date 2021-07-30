«Манчестер Сити» предложил € 117 млн за Джека Грилиша

«Манчестер Сити» может в скором времени приобрести полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Джека Грилиша.
Как сообщает The Telegraph, «горожане» сделали бирмингемскому клубу предложение по игроку в размере £ 100 млн (€ 117 млн). Действующие чемпионы Англии рассчитывают, что «Астон Вилла» согласится на такие условия.
Если сделка состоится, это будет рекордная сумма трансфера для Премьер-лиги. Предыдущим рекордсменом был хавбек Поль Погба, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил £ 89 млн (более € 100 млн) в 2016 году.
Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.
Видео гола Грилиша в ворота «Бёрнли»:
- 30 июля 2021
-
15:29
-
15:29
-
15:16
-
15:13
-
15:00
-
14:36
-
14:24
-
14:19
-
14:03
-
13:55
-
13:48
-
13:27
-
13:16
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:17
-
12:12
-
11:58
-
11:48
-
11:46
-
11:25
-
11:21
-
10:49
-
10:45
-
10:25
-
10:25
-
10:13
-
09:48
-
09:47
-
09:29
-
09:26
-
03:12
-
02:50
-
02:08