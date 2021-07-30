Дмитрий Тарасов продолжит карьеру в «Велесе»

Полузащитник Дмитрий Тарасов подпишет контакт с «Велесом», выступающем в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщил президент московского клуба Евгений Шиленков.



«Насколько я знаю, контракт с Тарасовым должен быть подписан — если ничего форс-мажорного не случилось, чёрный лебедь не пробежал. Да, соглашение рассчитано на один год, Дмитрий проведёт у нас один полноценный сезон.



Что касается его формы — его сильные стороны и качества всем прекрасно понятны. Конечно, у нас есть определённые требования к кондициям, которые, очевидно, за полтора года отсутствия в большом футболе просели. Но мы смотрим сразу на несколько составляющих: личное желание играть, помогать клубу и мотивация — учитывая послужной список, она вызывает уважение. Не все молодые футболисты приходят в клуб с таким настроем — не за деньгами, а за игрой. «Велес» — небогатый клуб, поэтому те, кто хочет играть в футбол, приходят к нам, а те, кто хочет получать деньги, уходят в другие места.



У человека есть желание, он хочет доказать себе и всем остальным, что он в порядке. Если это будет так, то он окажет большую помощь клубу и реализует свои амбиции. У него за плечами было достаточно много всего, и понятно, что не этот уровень должен его драйвить, но его ведь насильно никто не притягивает, силком не тащит, это его персональное желание. Ему нравятся атмосфера, тренер, игра команды.



Поэтому если он готов помочь, то мы будем очень рады. Он идёт на общих условиях с остальными ребятами: мы убираем все фамилии, статусы и регалии, не смотрим на прошлое. Оно заслуживает уважения, но это не главное. Поэтому если у игрока есть мысли о будущем и настоящем, если он будет работать и соответствовать тем требованиям, которые у тренера есть, то будет здорово», — цитирует Шиленкова Sport24.

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