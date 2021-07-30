Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 2-го тура
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Сегодня, 30 июля, матчами «Крылья Советов» — «Спартак» и «Арсенал» — «Рубин» стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Во 2-м туре состоится восемь матчей.
30 июля
«Крылья Советов» — «Спартак» (Самара, 19:00 мск)
«Арсенал» — «Рубин» (Тула, 19:00 мск)
31 июля
«Уфа» — «Динамо» (Уфа, 17:30 мск)
ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 20:00 мск)
1 августа
«Урал» — «Нижний Новгород» (Екатеринбург, 17:30 мск)
«Ростов» — «Зенит» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск)
«Краснодар» — «Химки» (Краснодар, 20:00 мск)
2 августа
«Ахмат» — «Сочи» (Грозный, 20:00 мск)
В прошлом сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал «Зенит». В зоне еврокубков также финишировали «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Вылетели из чемпионата «Ротор» и «Тамбов».
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