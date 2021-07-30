Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 2-го тура

Сегодня, 30 июля, матчами «Крылья Советов» — «Спартак» и «Арсенал» — «Рубин» стартует 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Во 2-м туре состоится восемь матчей.



30 июля

«Крылья Советов» — «Спартак» (Самара, 19:00 мск)

«Арсенал» — «Рубин» (Тула, 19:00 мск)



31 июля

«Уфа» — «Динамо» (Уфа, 17:30 мск)

ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 20:00 мск)



1 августа

«Урал» — «Нижний Новгород» (Екатеринбург, 17:30 мск)

«Ростов» — «Зенит» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск)

«Краснодар» — «Химки» (Краснодар, 20:00 мск)



2 августа

«Ахмат» — «Сочи» (Грозный, 20:00 мск)



В прошлом сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал «Зенит». В зоне еврокубков также финишировали «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Вылетели из чемпионата «Ротор» и «Тамбов».