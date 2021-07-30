Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино высказался о конкуренции Доннаруммы и Кейлора Наваса в «ПСЖ»

Почеттино высказался о конкуренции Доннаруммы и Кейлора Наваса в «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о предстоящей борьбе Джанлуиджи Доннаруммы и Кейлора Наваса за звание основного вратаря команды.

«Футболисты должны принимать наши решения. «ПСЖ» нужна конкуренция на каждой позиции, чтобы расти. Игроки прекрасно знают, где находятся. Трудности возникают, когда в составе нет качества, конкуренции, командного духа. Когда есть выбор, это только идёт на пользу. Все понимают, что дисциплина необходима.

Это должна быть здоровая борьба. Мы постараемся сделать честный выбор на основании того, кто будет лучше себя проявлять и кто будет находиться в лучшей форме. Примем решение, когда придёт время», — цитирует Почеттино RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».

Новость по теме
Почеттино: представляю ли, что Мбаппе покинет «ПСЖ» бесплатно? Я не использую воображение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021