Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА

Врач сборной России Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб московского ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих. Он будет заявлен на чемпионат и уже в ближайшем матче с «Локомотивом» сможет присутствовать на скамейке армейцев.



Напомним, 18 июня перед тренировкой сборной России Эдуард Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Первый матч специалиста был при Фабио Капелло с Кот-д’Ивуаром (1:1).



Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится 31 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Напомним, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимал на своём поле «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.

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