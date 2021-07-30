Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА

Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА
Комментарии

Врач сборной России Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб московского ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих. Он будет заявлен на чемпионат и уже в ближайшем матче с «Локомотивом» сможет присутствовать на скамейке армейцев.

Напомним, 18 июня перед тренировкой сборной России Эдуард Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Первый матч специалиста был при Фабио Капелло с Кот-д’Ивуаром (1:1).

Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится 31 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Напомним, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимал на своём поле «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.

Новость по теме
На матче ЦСКА — «Локомотив» смогут присутствовать до 3000 зрителей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021