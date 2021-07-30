Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА

Врач сборной России Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб московского ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих. Он будет заявлен на чемпионат и уже в ближайшем матче с «Локомотивом» сможет присутствовать на скамейке армейцев.
Напомним, 18 июня перед тренировкой сборной России Эдуард Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Первый матч специалиста был при Фабио Капелло с Кот-д’Ивуаром (1:1).
Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится 31 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Напомним, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимал на своём поле «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.
- 30 июля 2021
-
17:13
-
16:54
-
16:54
-
16:46
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
16:06
-
16:03
-
15:50
-
15:29
-
15:29
-
15:16
-
15:13
-
15:00
-
14:36
-
14:24
-
14:19
-
14:03
-
13:55
-
13:48
-
13:27
-
13:16
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:17
-
12:12
-
11:58
-
11:48
-
11:46
-
11:25
-
11:21