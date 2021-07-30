Серхио Рамос обратился к Рафаэлю Варану после его ухода из «Реала»

Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, который этим летом подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», обратился к экс-партнёру по команде Рафаэлю Варану, недавно перешедшему из мадридского клуба в «Манчестер Юнайтед».

«Дорогой Рафа, я могу только поблагодарить тебя за эти годы дружбы, товарищества и триумфов. Желаю удачи на новом этапе, который обязательно будет захватывающим. Если мы встретимся лицом к лицу, то ты сыграешь с командой из твоей же страны, верно? Береги себя», — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме».

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

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