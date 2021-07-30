Серхио Рамос обратился к Рафаэлю Варану после его ухода из «Реала»

Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, который этим летом подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», обратился к экс-партнёру по команде Рафаэлю Варану, недавно перешедшему из мадридского клуба в «Манчестер Юнайтед».
«Дорогой Рафа, я могу только поблагодарить тебя за эти годы дружбы, товарищества и триумфов. Желаю удачи на новом этапе, который обязательно будет захватывающим. Если мы встретимся лицом к лицу, то ты сыграешь с командой из твоей же страны, верно? Береги себя», — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме».
Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».
- 30 июля 2021
-
18:43
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:05
-
17:54
-
17:53
-
17:48
-
17:29
-
17:13
-
16:54
-
16:54
-
16:46
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
16:06
-
16:03
-
15:50
-
15:29
-
15:29
-
15:16
-
15:13
-
15:00
-
14:36
-
14:24
-
14:19
-
14:03
-
13:55
-
13:48
-
13:27