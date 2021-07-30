Грилиш станет самым дорогим футболистом в истории АПЛ после перехода в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» близок к подписанию полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Джека Грилиша. Как сообщает Daily Mail, этот трансфер станет самым дорогим в истории английского футбола, переход должен быть завершён на следующей неделе.
По информации источника, «Манчестер Сити» готов заплатить за 25-летнего Грилиша £ 100 млн (€ 117 млн). Этот переход затмит сделку 2016 года, когда «Манчестер Юнайтед» приобрёл Поля Погба за £ 89 млн (€ 104 млн).
В настоящее время неясно, присоединится ли Грилиш к своим товарищам по команде после отпуска или сразу поедет в Манчестер. Джек отдыхал на Миконосе после финала Евро-2020.
Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.
- 30 июля 2021
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