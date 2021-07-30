«Крылья Советов» — «Спартак»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 30 июля, состоится матч «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны составы команд.
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Карпов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Онугха, Цыпченко.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин, Игнатов, Мозес, Бакаев, Соболев.
Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Мирзов, Ломовицкий, Крал, Хендрикс, Мелкадзе, Ларссон.
Отмечается, что Квинси Промес продолжает восстановление от повреждения, полученного в игре 1-го тура РПЛ с «Рубином».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
В 1-м туре «Крылья Советов» на своём поле уступили «Ахмату» (1:2). В свою очередь «Спартак» на выезде проиграл «Рубину» (0:1).
- 30 июля 2021
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