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Шомуродов уже завтра станет игроком «Ромы»

Шомуродов уже завтра станет игроком «Ромы»
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Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Роме». По данным Corriere dello Sport, футболист подпишет контракт с римским клубом уже завтра, 31 июля.

Источник утверждает, что Шомуродов завтра прилетит в Рим для прохождения медосмотра и подписания пятилетнего соглашения с «Ромой». Зарплата Эльдора в стане «волков» составит € 2 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что форвард перейдёт в римский клуб на правах аренды. Арендное соглашение будет включать обязательство выкупа контракта Шомуродова за € 16 млн. «Дженоа» также получит процент от будущего трансфера футболиста в другой клуб. Контракт Шомуродова будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.

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