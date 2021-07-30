«Арсенал» купил 23-летнего защитника «Брайтона» Уайта за € 58 млн
Поделиться
Защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Бен Уайт завершил переход в лондонский «Арсенал» за рекордную сумму трансфера, сообщает официальный сайт «Брайтона». 23-летний футболист подписал долгосрочное соглашение с «канонирами».
По информации британских СМИ, лондонцы выложили за переход Уайта чуть более € 58 млн. Сообщалось, что стороны обсуждали структуру сделки, так как «Арсенал» был не намерен выплачивать всю сумму сразу, а хотел разбить её на несколько платежей и ещё часть заложить в виде бонусов.
В минувшем сезоне Уайт принял участие в 39 встречах за «Брайтон», в которых команда 12 раз сыграла на ноль. В июне этого года защитник дебютировал в составе сборной Англии и поехал на чемпионат Европы – 2020, но на поле не выходил.
Новость по темеЛокателли нужен двум клубам из АПЛ. Игрок хочет в «Ювентус»
Комментарии
- 30 июля 2021
-
18:43
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:20
-
18:14
-
18:05
-
17:54
-
17:53
-
17:48
-
17:29
-
17:13
-
16:54
-
16:54
-
16:46
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
16:06
-
16:03
-
15:50
-
15:29
-
15:29
-
15:16
-
15:13
-
15:00
-
14:36
-
14:24
-
14:19
-
14:03
-
13:55
-
13:48
-
13:27
Партнерский контент