«Арсенал» купил 23-летнего защитника «Брайтона» Уайта за € 58 млн

Защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Бен Уайт завершил переход в лондонский «Арсенал» за рекордную сумму трансфера, сообщает официальный сайт «Брайтона». 23-летний футболист подписал долгосрочное соглашение с «канонирами».

По информации британских СМИ, лондонцы выложили за переход Уайта чуть более € 58 млн. Сообщалось, что стороны обсуждали структуру сделки, так как «Арсенал» был не намерен выплачивать всю сумму сразу, а хотел разбить её на несколько платежей и ещё часть заложить в виде бонусов.



В минувшем сезоне Уайт принял участие в 39 встречах за «Брайтон», в которых команда 12 раз сыграла на ноль. В июне этого года защитник дебютировал в составе сборной Англии и поехал на чемпионат Европы – 2020, но на поле не выходил.

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