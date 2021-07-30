На матче «Спартак» — «Бенфика» смогут присутствовать до 3000 человек

На матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика», который пройдёт в Москве, смогут присутствовать до 3000 человек. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.



Продажа билетов начнётся в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-2019/2020 и сезона-2020/2021. К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В.

Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.



Встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.

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