«Рубин» на последних секундах вырвал победу у ЦСКА в матче молодёжного первенства

В 3-м туре молодёжного первенства России казанский «Рубин» принимал московский ЦСКА. Матч прошёл на стадионе «Рубин» в Казани и завершился победой хозяев со счётом 3:2. Казанцы забили победный гол на 90+6-й минуте матча. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Евдокимовым.

Молодёжка Рубина» открыла счёт уже на 5-й минуте встречи, гол забил Артём Зияисов. На 77-й минуте Абу-Муслим Хамхоев восстановил статус-кво, реализовав пенальти. На 81-й минуте Виктор Ле вывел армейцев вперёд, но по закону хорошего футбольного триллера «Рубин» уже на 87-й минуте нивелировал отставание на табло усилиями Даниила Моторина. Победный гол на 90+6-й минуте забил Степан Суриков. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную победу «Рубина».