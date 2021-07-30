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«Рубин» на последних секундах вырвал победу у ЦСКА в матче молодёжного первенства

«Рубин» на последних секундах вырвал победу у ЦСКА в матче молодёжного первенства
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В 3-м туре молодёжного первенства России казанский «Рубин» принимал московский ЦСКА. Матч прошёл на стадионе «Рубин» в Казани и завершился победой хозяев со счётом 3:2. Казанцы забили победный гол на 90+6-й минуте матча. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Евдокимовым.

Молодёжка Рубина» открыла счёт уже на 5-й минуте встречи, гол забил Артём Зияисов. На 77-й минуте Абу-Муслим Хамхоев восстановил статус-кво, реализовав пенальти. На 81-й минуте Виктор Ле вывел армейцев вперёд, но по закону хорошего футбольного триллера «Рубин» уже на 87-й минуте нивелировал отставание на табло усилиями Даниила Моторина. Победный гол на 90+6-й минуте забил Степан Суриков. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную победу «Рубина».

Россия - М-лига. 3-й тур
30 июля 2021, пятница. 15:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
3 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 Зияисов – 4'   1:1 Хамхоев – 78' (автогол)   1:2 Ле – 81'   2:2 Моторин – 87'   3:2 Суриков – 90+1' (пен)
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