Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства

«Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства
Комментарии

В 3-м туре молодёжного первенства России московский «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Матч прошёл на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 3:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Антошко из Владивостока.

Молодёжка Рубина» открыла счёт уже на 15-й минуте встречи, быстрый гол забил Артём Быковский. На 64-й минуте игрок «Крыльев» Сергей Олийнык срезал мяч в ворота своей команды, удвоив преимущество «Спартака». На 70-й минуте самарцы отыграли один мяч усилиями Сергея Князькова. Однако точку в матче всё равно поставили хозяева – на 71-й минуте дубль оформил Артём Быковский. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Спартака».

Новость по теме
«Рубин» на последних секундах вырвал победу у ЦСКА в матче молодёжного первенства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021