«Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства

В 3-м туре молодёжного первенства России московский «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Матч прошёл на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 3:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Антошко из Владивостока.

Молодёжка Рубина» открыла счёт уже на 15-й минуте встречи, быстрый гол забил Артём Быковский. На 64-й минуте игрок «Крыльев» Сергей Олийнык срезал мяч в ворота своей команды, удвоив преимущество «Спартака». На 70-й минуте самарцы отыграли один мяч усилиями Сергея Князькова. Однако точку в матче всё равно поставили хозяева – на 71-й минуте дубль оформил Артём Быковский. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Спартака».