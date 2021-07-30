«Ливерпуль» продлил контракт с Александер-Арнольдом

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подписал новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает пресс-служба красных. 22-летний футболист является воспитанником мерсисайдцев. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Сообщается также, что голкипер Алисон Бекер также ведёт переговоры с «Ливерпулем» о продлении контракта.

В минувшем сезоне Трент провёл 36 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал семь голевых передач.



Напомним, Александер-Арнольд получил травму бедра в товарищеском матче с национальной командой Австрии (1:0) во время подготовки к континентальному турниру. В составе сборной Англии Трента заменил защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Бен Уайт. Недавно Трент вернулся к полноценным тренировкам.