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Тренер сборной России Онопко присутствует на матче «Крылья Советов» — «Спартак»

Тренер сборной России Онопко присутствует на матче «Крылья Советов» — «Спартак»
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Тренер сборной России Виктор Онопко, который вошёл в тренерский штаб национальной команды с приходом Валерия Карпина, присутствует на матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

Напомним, в штаб Карпина вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Следующий матч сборная России проведёт с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Обслуживает встречу «Крыльев» и «Спартака» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

В 1-м туре «Крылья Советов» на своём поле уступили «Ахмату» (1:2). В свою очередь «Спартак» на выезде проиграл «Рубину» (0:1).

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