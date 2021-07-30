Тренер сборной России Онопко присутствует на матче «Крылья Советов» — «Спартак»

Тренер сборной России Виктор Онопко, который вошёл в тренерский штаб национальной команды с приходом Валерия Карпина, присутствует на матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

Напомним, в штаб Карпина вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Следующий матч сборная России проведёт с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Обслуживает встречу «Крыльев» и «Спартака» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



В 1-м туре «Крылья Советов» на своём поле уступили «Ахмату» (1:2). В свою очередь «Спартак» на выезде проиграл «Рубину» (0:1).