«Ювентус», «Барселона» и «Реал» сделали новое громкое заявление по поводу Суперлиги

Туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» выступили с новым громким заявлением по поводу создания Европейской Суперлиги. Клубы высказали уверенность в успешности проекта нового турнира, а также заявили, что монопольное положение УЕФА вредит футболу.

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» с удовлетворением принимают к сведению решение Мадридского суда, который обязал УЕФА прекратить действия против клубов-создателей Европейской Суперлиги, включая дисциплинарные разбирательства в отношении трёх написавших это заявление клубов и штрафы, ограничения, наложенные на остальные девять клубов-участников турнира.

Трибунал удовлетворил запрос создателей Европейской Суперлиги, отклонил апелляцию УЕФА и уведомил УЕФА о том, что в случае невыполнения решения суда организация будет преследоваться штрафами и уголовной ответственностью. Дело будет рассмотрено Европейским судом, который проанализирует монопольное положение УЕФА в европейском футболе.

Наш долг — решать серьёзные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА определил себя как законодателя, эксклюзивного оператора и единственного признанного обладателя прав на европейские соревнования. Эта монополистическая и конфликтная позиция наносит ущерб футболу и его конкурентному балансу. Как было убедительно продемонстрировано, финансовый контроль неадекватен и применяется ненадлежащим образом. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, должны получить право руководить соревнованиями.

Мы рады, что отныне мы больше не будем подвергаться угрозам УЕФА. Наша цель — продолжить конструктивное и совместное развитие проекта Суперлиги, рассчитывая на участие всех заинтересованных сторон в футболе: болельщиков, игроков, тренеров, клубов, национальных и международных лиг и федераций. Мы понимаем, что некоторые элементы нашего предложения будут пересмотрены и, конечно же, могут быть реализованы посредством диалога и консенсуса. Мы по-прежнему уверены в успехе этого проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза», — сказано в заявлении на официальном сайте «Ювентуса».

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.