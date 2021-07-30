«Реал» показал последние мгновения Рафаэля Варана в клубе. Видео

Пресс-служба «Реала» показала последние моменты защитника Рафаэля Варана в клубе перед переездом в Англию. Француз подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
Варан тепло попрощался с президентом «сливочных» Флорентино Пересом и главным тренером Карло Анчелотти, посетил тренировку партнёров и сказал прощальную речь, после чего обнялся практически с каждым игроком «Реала».
Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.
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