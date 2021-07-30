Артета – о трансфере Уайта: Бен – умный защитник. Его стиль идеально подходит «Арсеналу»

Сегодня, 30 июля, защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Бен Уайт завершил переход в лондонский «Арсенал». Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал этот трансфер.

«Бен был для нас главной трансферной целью, и это здорово, что мы осуществили его подписание. Бен обучался в двух очень хороших клубах — «Брайтоне» и «Лидсе». Он получил много опыта от двух качественных тренировочных схем и показал как в «Брайтоне», так и в аренде в «Лидсе», какой у него выдающийся талант.

Бен — умный защитник, которому очень комфортно с мячом в ногах, и его стиль идеально подходит нам. И, конечно же, он всё ещё молод, поэтому его возраст и профиль соответствуют тому проекту, который мы создаем здесь. Мы все следим за ситуацией и с нетерпением ждем, когда Бен будет основополагающим игроком в наших будущих долгосрочных планах», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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