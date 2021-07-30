Арбитр Федотов: гол «Спартака» «Крыльям» отменён верно — Умяров был в офсайде

Судья Игорь Федотов разобрал эпизод с отменённым голом хавбека Зелимхана Бакаева в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак».

«Вне игры был, но помощник должен был дождаться конца эпизода. Может, проверка тихая и была, но я не видел, чтобы помощник поднимал флаг. Но гол «Спартака» «Крыльям» отменён верно – Умяров был в офсайде», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу «Крыльев» и «Спартака» бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



В 1-м туре «Крылья Советов» на своём поле уступили «Ахмату» (1:2). В свою очередь «Спартак» на выезде проиграл «Рубину» (0:1).