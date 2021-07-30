Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федотов: пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком» назначен по делу

Федотов: пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком» назначен по делу
Комментарии

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«Правильное решение VAR, рука у игрока «Крыльев» была в неестественном положении. Пенальти в ворота «Крыльев» в матче со «Спартаком» назначен по делу. Другой вопрос по карточке Бакаева: если это был срыв перспективной атаки, то они должны её отменить. Но, скорее всего, в рапорте Кукуян укажет, что показал её за неспортивное поведение или грубую игру – тогда не отменят. Грубости я не вижу, возможно, неспортивное поведение. Но для меня это срыв перспективной атаки.

А эпизод с рукой несложный для Кукуяна, он был в хорошей позиции. Но момент вытащил VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Новость по теме
Арбитр Федотов: гол «Спартака» «Крыльям» отменён верно — Умяров был в офсайде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021