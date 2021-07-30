Федотов: пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком» назначен по делу

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«Правильное решение VAR, рука у игрока «Крыльев» была в неестественном положении. Пенальти в ворота «Крыльев» в матче со «Спартаком» назначен по делу. Другой вопрос по карточке Бакаева: если это был срыв перспективной атаки, то они должны её отменить. Но, скорее всего, в рапорте Кукуян укажет, что показал её за неспортивное поведение или грубую игру – тогда не отменят. Грубости я не вижу, возможно, неспортивное поведение. Но для меня это срыв перспективной атаки.



А эпизод с рукой несложный для Кукуяна, он был в хорошей позиции. Но момент вытащил VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.