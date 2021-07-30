Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» договорился о покупке форварда «Торино» Белотти за € 30 млн

«Зенит» договорился о покупке форварда «Торино» Белотти за € 30 млн
Комментарии

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах форварда заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

По актуальной информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сине-бело-голубые уже договорились с «Торино» о трансфере Белотти. Сумма сделки составит € 30 млн.

Контракт Белотти истекает в июне 2022 года, «Торино» настаивает на его продлении. Клуб предлагает Андреа четырёхлетнее соглашение с зарплатой € 4 млн в год, включая бонусы. Нападающий задумается над предложением, как только вернётся из отпуска.

Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. До «Торино» он играл за итальянские «Палермо» и «Альбинолеффе». С 2016 года Белотти вызывается в сборную Италии. Transfermarkt оценивает итальянца в € 35 млн.

Новость по теме
«Севилья» вступила в борьбу с «Ромой» за Белотти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021