«Зенит» договорился о покупке форварда «Торино» Белотти за € 30 млн

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах форварда заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

По актуальной информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сине-бело-голубые уже договорились с «Торино» о трансфере Белотти. Сумма сделки составит € 30 млн.

Контракт Белотти истекает в июне 2022 года, «Торино» настаивает на его продлении. Клуб предлагает Андреа четырёхлетнее соглашение с зарплатой € 4 млн в год, включая бонусы. Нападающий задумается над предложением, как только вернётся из отпуска.

Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. До «Торино» он играл за итальянские «Палермо» и «Альбинолеффе». С 2016 года Белотти вызывается в сборную Италии. Transfermarkt оценивает итальянца в € 35 млн.