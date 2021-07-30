Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча 2-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:1).
«Мы настраивались на этот матч очень хорошо. По самоотдаче, по тому, как выдержали весь матч по плотности игры, организации оборонительных действий, у меня мало претензий к ребятам. Конечно, были моменты у наших ворот, но мы играли с возможностями выходить в атаку, таких эпизодов было достаточно. Понимаю, что играли с очень сильной командой, которая находится в хорошей форме. Предсезонная подготовка и матч с «Рубином» это показал. Но нам нужны очки, конечно, мы расстроены. Когда пропускаешь гол с помощью VAR, всегда не очень приятно.
Не могу сказать, что мы чувствовали себя гораздо увереннее по сравнению с прошлой игрой. Если разбирать ту игру, то на четвёртой минуте могли забить, а на шестой — пропустили. Какой-то отрезок после играли не очень качественно, но это результат гола. В игре со «Спартаком» же я бы сказал, что мы играли хорошо в плане оборонительных действий, но, хотелось бы, чтобы чуть лучше играли в атаке. Мы можем это делать, надо было скинуть маленькие оковы. «Спартак» своим именем немного поддавил в этой игре. Мы можем играть с мячом надёжнее в определённых ситуациях», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 30 июля 2021
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