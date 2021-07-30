«Рубин» показал фото из раздевалки после разгромной победы над «Арсеналом»

«Рубин» показал фото из раздевалки после разгромной победы в матче 2-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0).

Фото можно посмотреть в "твиттере" казанского клуба.

«Рубин» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором быстрого гола стал Хван Ин Бём. На 37-й минуте нападающий Джордже Деспотович удвоил преимущество казанцев, реализовав пенальти. На 40-й минуте Хвича Кварацхелия своим голом довёл дело до разгрома. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

Таким образом, «Рубин» набрал 6 очков в первых двух матчах нового сезона. На счету «Арсенала» 0 очков по итогам двух туров.

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