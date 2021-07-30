Руй Витория высказался о победе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

«Была непростая игра. Чемпионат только начался, сегодня нам попался хороший соперник. Мы одержали заслуженную победу, добыли важные три очка. Когда мы готовились к игре с «Крыльями», было понятно, что команда динамичная, играет с задором, удовольствием. Нужно было постараться забить им как можно скорее, чтобы усложнить им жизнь, охладить пыл. Однако нам не удалось быстро забить. Тем самым, дали сопернику почувствовать уверенность в своих силах. Было непросто, но самое главное, что три очка наши. Хочу отметить, что соперник играл очень хорошо», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.