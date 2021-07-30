Форвард «Спартака» Соболев высказался о победе над «Крыльями», за которые выступал ранее

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0). В этой игре Соболев, ранее защищавший цвета самарской команды, забил победный гол красно-белых, реализовав пенальти.

«Игра на самом деле непростая. Наверное, если бы забил в первом тайме, было бы попроще, но в итоге забил с пенальти. Не важно, каким образом забил, пенальти тоже надо реализовать. Победу одержали по игре.

Я где-то год ждал этого матча, но немного не так его представлял. Хотел, чтобы был заполнен стадион и были болельщики. Но в наше время хотя бы так. Я очень рад снова оказаться в Самаре. Это, можно сказать, родной для меня клуб, потому что он дал мне дорогу дальше. Я благодарен ребятам и болельщикам», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».