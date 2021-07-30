Крал ответил на вопрос о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0) оценил степень готовности команды ко встрече с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, а также ответил на вопрос по поводу возможного трансфера в «Вест Хэм Юнайтед».
«Мы выиграли сегодня, игра была тяжёлой, но настроение хорошее. Готовы к игре с «Бенфикой».
«Вест Хэм»? Я не знаю ничего, у меня контракт со «Спартаком». Это самое главное, на данный момент я не получал никакую информацию», — сказал Крал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Крал перешёл в «Спартака» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
- 30 июля 2021
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