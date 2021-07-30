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Зелимхан Бакаев: настроение у «Спартака» перед «Бенфикой» боевое

Зелимхан Бакаев: настроение у «Спартака» перед «Бенфикой» боевое
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ, а также ответил на вопрос о подготовке ко встрече с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Настроение перед «Бенфикой» боевое. Игры как сегодня бывают, «Крылья» — хорошая команда, матч был тяжёлым. С каждым матчем будем играть всё лучше. Понял ли, что после жёлтой карточки начали пересматривать момент? Моя задача на угловых — назад бежать. Мне было не до этого», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

Встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.

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