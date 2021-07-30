Витория объяснил, почему Ларссон начал матч с «Крыльями Советов» на скамейке запасных

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о травме защитника и капитана команды Георгия Джикии, а также рассказал, почему нападающий Джордан Ларссон не вышел с первых минут матча с «Крыльями Советов».

«Ещё рано что-то говорить о характере травмы Джикии, там был игровой момент. Я тренер, а не врач. Пусть наш медицинский штаб посмотрит, что у Георгия, тогда всё точно будет известно.



Джордан несколько дней назад стал отцом, несколько безумных ночей провёл на этой неделе. После всего выдержанного ему было трудно провести 90 минут. Доверяю всем своим игрокам, они отлично работают, поэтому я не боюсь ротации. Выиграли сегодня первый финал, потому что каждая игра для нас как финальная. Готовимся дальше к Лиге чемпионов», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.