Руй Витория ушёл от ответа на вопрос о его желании подписать контракт с Пиняевым

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ушёл от ответа на вопрос о его желании подписать контракт с нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.
«Хотел бы поблагодарить соперника, своей игрой они усложнили нам жизнь и сделали эту победу особенно ценной. Считаю нужным говорить только о игре своих ребят, которые для меня всегда лучшие», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
16-летний Пиняев сегодня, 30 июля, дебютировал в Российской Премьер-Лиге в матче 2-го тура со «Спартаком» (0:1). Форвард вышел на 76-й минуте встречи, заменив полузащитника Романа Ежова.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.
Пиняев в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 800 тыс.
- 30 июля 2021
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