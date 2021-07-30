Деспотович: думаю, «Рубин» очень серьёзно готов к еврокубкам

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович оценил степень готовности казанского клуба к участию в еврокубках после разгромной победы в матче 2-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Мы хорошо настроились после победы над «Спартаком» и понимали, что нужно выигрывать дальше. Сегодня мы выиграли, я думаю, благодаря качественному и хорошему первому тайму. С первых минут мы знали, что делать на поле.

Мы каждый тур смотрим на соперника и готовимся к нему. Сегодня нужно было больше держать мяч и взять контроль себе. Так в итоге и было, поэтому мы и выиграли. Важно, когда ты побеждаешь от тура к туру, и я думаю, мы очень серьёзно готовы к еврокубкам», — приводит слова Деспотовича «Матч ТВ».

Казанский «Рубин» начнёт своё выступление в Лиге конференций УЕФА с третьего квалификационного раунда, в котором команде Леонида Слуцкого предстоит встретиться с польским клубом «Ракув». Матчи команд состоятся 5 и 12 августа.