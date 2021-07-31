Сентябрьские матчи национальной и молодёжной сборных России пройдут в Москве

Из-за эпидемиологической ситуации Российский футбольный союз принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву, сообщает пресс-служба организации. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно.



Ранее сообщалось, что РФС не может договориться с Роспотребнадзором о проведении матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия со зрителями. Встреча, которая должна пройти на московском стадионе «Лужники», может быть перенесена в Казань, Ростов, Сочи или на другой московский стадион.



По информации «Чемпионата», матч, скорее всего, не состоится в «Лужниках», если его запретят проводить со зрителями. Окончательного решения ещё нет.



Сборная России проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.