Жерар Пике: надеюсь, «Реал» и «Атлетико» не будут путаться под ногами в новом сезоне

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от нового сезона.



«Прошлый сезон был не лучшим для нас. Да, мы выиграли Кубок, но не добились успеха в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Перед стартом нового сезона мы полны энтузиазма. Важнее всего — успех в Примере. Мы готовы идти вперёд и уверены в себе. Команде нужно набрать ход с самого начала, чтобы вырваться вперёд в борьбе за чемпионство. Надеемся, что „Реал“ и „Атлетико“ не будут путаться у нас под ногами», — приводит слова Пике AS.



«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла 3-е место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. Новый сезон в чемпионате Испании начнётся 13 августа. В матче 1-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт 15 августа.

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