Хавбек «Милана» Беннасер заразился коронавирусом

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба итальянской команды.
«Клуб объявляет, что Беннасер не попал в заявку „Милана“ на товарищеский матч с „Ниццей“, так как результат его теста на коронавирус оказался положительным. Местные органы здравоохранения были незамедлительно проинформированы. Игрок в порядке, он тренируется дома. Исмаэль не контактировал с другими игроками „Милана“ с прошлой субботы. У остальных футболистов команды коронавирус не выявлен», — говорится в сообщении.
Товарищеский матч «Ницца» — «Милан» состоится сегодня, 31 июля, в Ницце. Начало встречи — в 21:20 мск. Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 21 августа. В матче 1-го тура Серии А «Милан» сыграет с «Сампдорией». Игра пройдёт 23 августа.
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