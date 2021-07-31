ЦСКА — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 31 июля, состоится матч ЦСКА — «Локомотив». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
В 1-м туре ЦСКА на домашнем стадионе обыграл «Уфу» со счётом 1:0. «Локомотив» дома оказался сильнее тульского «Арсенала» (3:1).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА финишировал на шестом месте. Чемпионом страны стал «Зенит».
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