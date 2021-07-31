Жерар Пике: ждём, что Месси подпишет новый контракт. Хотим, чтобы он остался с нами

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ситуацию, которая сложилась с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси.



«Мы ждем, что Месси подпишет новый контракт. Мы хотим, чтобы он остался с нами. Надеюсь, представленный проект его убедил», — цитирует Пике Sport.es.



Ранее стало известно, что 34-летний футболист поставит подпись в договоре с каталонским клубом в начале августа. Вероятно, это произойдёт 2 числа. До этого момента Месси не будет тренироваться с командой. После подписания контракта Лео пройдёт медицинские и физические тесты, после чего начнёт заниматься с форвардом Серхио Агуэро и защитником Эмерсоном, которые, как и он, не полетели на сборы в Германию.



Контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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