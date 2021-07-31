ФИФА и УЕФА отклонили заявку Басков о признании независимым от Испании членом организаций

ФИФА и УЕФА не согласилась признавать Федерацию футбола страны Басков независимым от Испании членом организаций, сообщает Marca.



Федерация ранее отправляла в ФИФА и УЕФА запросы по этому вопросу, но получила отказ. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес выступал категорически против признания независимости баскской федерации. ФИФА ссылается на то, что данные действия будут противоречить правилам организации. Теперь представители баскской федерации могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).



Напомним, сборная Испании уступила сборной Италии в полуфинальном матче Евро-2020 (1:1 ДВ, 2:4 по пенальти). На 60-й минуте нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.

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