Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гжегож Крыховяк согласовал трёхлетний контракт с «Краснодаром»

Гжегож Крыховяк согласовал трёхлетний контракт с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк согласовал условия личного контракта с «Краснодаром», сообщает Meczyki. Соглашение между футболистом и новым клубом будет рассчитано на три сезона.

По информации источника, Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника. Осталось лишь достичь договорённости между «быками» и «Локомотивом».

Ранее стало известно, что Крыховяк не примет участия в дерби с ЦСКА, которое пройдёт сегодня, 31 июля.

Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.

Новость по теме
Крыховяк покинет «Локомотив». Гжегож уже попрощался с партнёрами по команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021