Гжегож Крыховяк согласовал трёхлетний контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк согласовал условия личного контракта с «Краснодаром», сообщает Meczyki. Соглашение между футболистом и новым клубом будет рассчитано на три сезона.
По информации источника, Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника. Осталось лишь достичь договорённости между «быками» и «Локомотивом».
Ранее стало известно, что Крыховяк не примет участия в дерби с ЦСКА, которое пройдёт сегодня, 31 июля.
Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.
- 31 июля 2021
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14:45Крыховяк перешёл в «Краснодар» Эксклюзив
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