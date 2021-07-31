Гжегож Крыховяк согласовал трёхлетний контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк согласовал условия личного контракта с «Краснодаром», сообщает Meczyki. Соглашение между футболистом и новым клубом будет рассчитано на три сезона.



По информации источника, Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника. Осталось лишь достичь договорённости между «быками» и «Локомотивом».



Ранее стало известно, что Крыховяк не примет участия в дерби с ЦСКА, которое пройдёт сегодня, 31 июля.



Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.

Новость по теме Крыховяк покинет «Локомотив». Гжегож уже попрощался с партнёрами по команде