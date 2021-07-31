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Сборная Японии по футболу по пенальти переиграла Новую Зеландию на Олимпиаде

Сборная Японии по футболу по пенальти переиграла Новую Зеландию на Олимпиаде
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31 июля в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сыграли сборные Японии и Новой Зеландии. Команды сошлись между собой на поле стадиона «Касима Соккер» в Касиме (Япония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0, в а серии пенальти сильнее оказалась национальная команда Японии — 4:2.

В составе Новой Зеландии свои попытки не смогли реализовать защитник Либерато Кэкачей и полузащитник Клейтон Льюис. Решающий пенальти записал на свой счёт защитник японцев Майя Йосида.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Олимпийские игры (м). 1/4 финала
31 июля 2021, суббота. 12:00 МСК
Япония U23
Окончен
0 : 0
4 : 2
Новая Зеландия U23
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