Сборная Японии по футболу по пенальти переиграла Новую Зеландию на Олимпиаде

31 июля в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сыграли сборные Японии и Новой Зеландии. Команды сошлись между собой на поле стадиона «Касима Соккер» в Касиме (Япония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0, в а серии пенальти сильнее оказалась национальная команда Японии — 4:2.
В составе Новой Зеландии свои попытки не смогли реализовать защитник Либерато Кэкачей и полузащитник Клейтон Льюис. Решающий пенальти записал на свой счёт защитник японцев Майя Йосида.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
- 31 июля 2021
-
14:55
-
14:45Крыховяк перешёл в «Краснодар» Эксклюзив
-
14:41
-
14:30
-
14:19
-
14:16
-
14:07
-
13:45
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:21
-
12:14
-
11:53
-
11:46
-
11:41
-
11:24
-
11:09
-
11:05
-
11:01
-
10:44
-
10:38
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:53
-
09:32
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:38