Сборная Японии по футболу по пенальти переиграла Новую Зеландию на Олимпиаде

31 июля в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сыграли сборные Японии и Новой Зеландии. Команды сошлись между собой на поле стадиона «Касима Соккер» в Касиме (Япония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0, в а серии пенальти сильнее оказалась национальная команда Японии — 4:2.



В составе Новой Зеландии свои попытки не смогли реализовать защитник Либерато Кэкачей и полузащитник Клейтон Льюис. Решающий пенальти записал на свой счёт защитник японцев Майя Йосида.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.