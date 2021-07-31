Сборная Бразилии по футболу вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио
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31 июля в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сыграли сборные Бразилии и Египта. Команды сошлись между собой на поле стадиона «Сайтама» в Сайтаме (Япония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Битом из Австралии. Она завершилась победой Бразилии со счётом 1:0.
Единственный гол записал на свой счёт нападающий сборной Бразилии Матеус, который на 37-й минуте откликнулся на передачу форварда Ришарлисона. В оставшееся время команды не смогли отличиться.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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