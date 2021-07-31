ЭСК РФС признала верным решение судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уфой»

ЭСК Российского футбольного союза поддержала решения арбитра Сергея Иванова в матче первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Уфа», сообщает пресс-служба РФС.
Комиссия решила, что судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки игрока «Уфы» Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.
Также судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника. В случае, если судья расценит единоборство как нарушение со стороны защитника, VAR не вмешивается.
- 31 июля 2021
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
15:53
-
15:42
-
15:25
-
15:21
-
15:01
-
14:55
-
14:45Крыховяк перешёл в «Краснодар» Эксклюзив
-
14:41
-
14:30
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:07
-
13:45
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:21
-
12:14
-
11:53
-
11:46
-
11:41
-
11:24
-
11:09
-
11:05
-
11:01
-
10:44
-
10:38
-
10:31