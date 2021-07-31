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ЭСК РФС признала верным решение судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уфой»

ЭСК РФС признала верным решение судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уфой»
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ЭСК Российского футбольного союза поддержала решения арбитра Сергея Иванова в матче первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Уфа», сообщает пресс-служба РФС.

Комиссия решила, что судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки игрока «Уфы» Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.

Также судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника. В случае, если судья расценит единоборство как нарушение со стороны защитника, VAR не вмешивается.

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