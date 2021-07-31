Сборная Мексики разгромила Южную Корею и вышла в полуфинал футбольного турнира Олимпиады

В матче 1/4 финала олимпийского футбольного турнира сборная Южной Кореи встречалась с национальной командой Мексики. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой мексиканской команды со счётом 6:3.
Голы за сборную Мексики забили футболисты Энри Мартин и Себастьян Кордова, оформившие в этой встрече дубли, а также Луис Ромо и Эдуардо Агирре. За Южную Корею два гола забил игрок Ли Дон Кюн, ещё одним мячом отметился форвард Хван Ый Чо.
Таким образом, сборная Мексики вышла в полуфинал олимпийского футбольного турнира, где сыграет с национальной командой Бразилии, ранее победившей Египет (1:0). Встреча пройдёт 3 августа. В другом полуфинале турнира встретятся сборные Японии и Испании. Финал турнира состоится 7 августа.
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