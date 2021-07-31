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ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Урала» в матче с «Краснодаром»

ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Урала» в матче с «Краснодаром»
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ЭСК Российского футбольного союза признала ошибку арбитра Василия Казарцева в матче первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграли «Краснодар» и «Урал».

Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Урала» на 90+3-й минуте матча.

Комиссия приняла решение, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала». Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками произошел по вине нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, наступившего на ногу защитнику «Урала» Кириллу Колесниченко и затем упавшего на газон без каких-либо виновных действий игрока обороняющейся команды.

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