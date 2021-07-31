Пятов: уважаю Луческу как тренера, но решение возглавить киевское «Динамо» не могу понять
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Капитан «Шахтёра» вратарь Андрей Пятов поделился мнением о решении экс-тренера донецкой команды Мирчи Луческу возглавить киевское «Динамо».
«В «Динамо» я бы не перешёл. Столько лет играю в «Шахтёре», что это было бы как-то некрасиво. Немного переключусь на Луческу, который дал мне очень многое и с которым мы многое выиграли. И ругался, и радовался вместе с ним. Как тренера я его уважаю, но поступок понять до сих пор не могу. Человек столько лет отдал клубу, стал его символом и сделал выбор в пользу конкурента. Это дело каждого человека. Уважаю как тренера, но выбор не могу понять», — сказал Пятов в интервью на YouTube-канале BurBuzz.
В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины.
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