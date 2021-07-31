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«Уфа» — «Динамо»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Уфа» — «Динамо»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Динамо» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион города Уфы» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Саплинов, Мрзляк, Милетич.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Голубев, Агаларов, Фищенко, Бизоза, Жамалетдинов, Касинтура.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Гладышев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Константин Юданов (Москва).

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