Определились полуфинальные пары олимпийского футбольного турнира в Японии

Стали известны пары олимпийского футбольного турнира. Матчи 1/4 финала прошли сегодня, 31 июля.

В полуфинале Олимпиады в Японии сборная Мексики сыграет со сборной Бразилии, в другом полуфинале турнира встретятся сборные Японии и Испании. Обе встречи пройдут 3 августа в 11:00 и 14:00 мск соответственно.



6 августа пройдёт матч за третье место (начало — в 14:00 мск), а финал олимпийского футбольного турнира состоится 7 августа. Начало — в 14:30 мск.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.