Определились полуфинальные пары олимпийского футбольного турнира в Японии

Стали известны пары олимпийского футбольного турнира. Матчи 1/4 финала прошли сегодня, 31 июля.
В полуфинале Олимпиады в Японии сборная Мексики сыграет со сборной Бразилии, в другом полуфинале турнира встретятся сборные Японии и Испании. Обе встречи пройдут 3 августа в 11:00 и 14:00 мск соответственно.
6 августа пройдёт матч за третье место (начало — в 14:00 мск), а финал олимпийского футбольного турнира состоится 7 августа. Начало — в 14:30 мск.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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