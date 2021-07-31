Лунёва не выпустили на поле в последнем товарищеском матче «Байера» перед новым сезоном

В последнем товарищеском матче межсезонья леверкузенский «Байер» переиграл «Рот-Вайсс Оберхаузен» со счётом 3:1. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв провёл всю встречу на скамейке запасных.
В составе «Байера» отличились Патрик Шик и Лукас Аларио, который оформил дубль. Единственный мяч леверкузенцы пропустили на 47-й минуте. Основной голкипер «Байера» Лукаш Градецки провёл на поле весь матч.
В предыдущем товарищеском матче с «Утрехтом» (1:5) Лунёв вышел на поле на 72-й минуте, заменив Лукаса Градецки, и пропустил три гола, два из которых — с пенальти.
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Голкипер подписал контракт с «Байером». Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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