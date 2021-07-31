Трансфер Андреа Белотти в «Зенит» под угрозой срыва

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти, скорее всего, не перейдёт в «Зенит». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, контакты между клубами действительно были, однако форвард не заинтересован в переезде в Россию. Отмечается, что окончательного решения Белотти ещё не принял.
Контракт Белотти истекает в июне 2022 года, «Торино» настаивает на его продлении. Клуб предлагает Андреа четырёхлетнее соглашение с зарплатой € 4 млн в год, включая бонусы. Нападающий задумается над предложением, как только вернётся из отпуска.
Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. До «Торино» он играл за итальянские «Палермо» и «Альбинолеффе». С 2016 года Белотти вызывается в сборную Италии. Transfermarkt оценивает итальянца в € 35 млн.
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