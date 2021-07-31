«Байер» объявил, что капитаном команды станет вратарь Градецки

«Байер» на своём официальном сайте объявил, что вратарь Лукаш Градецки станет новым капитаном команды в будущем сезоне.
«Мы начинаем сезон-2021/2022 с новым капитаном. За неделю до начала чемпионата главный тренер Херардо Сеоане назначил капитаном Лукаша Градецкого. Финский вратарь заменит в этой должности Чарлеса Арангиса», — говорится в сообщении клуба.
31-летний Градецки выступает за «Байер» с 2018 года. Напомним, к немецкому клубу в это межсезонье присоединился российский голкипер Андрей Лунёв.
Этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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